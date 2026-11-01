«Трактор» проиграл ЦСКА в овертайме
Все решилось в дополнительное время
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду принимал московский ЦСКА.
В первом периоде сначала форвард ЦСКА Марат Хайруллин открыл счет, а затем форвард «Трактора» Никита Сошников удачно бросил с пятачка ворот ЦСКА и открыл счет своим заброшенным шайбам в этом сезоне. Однако еще до перерыва гости вновь вышли вперед — шайба на счету Максима Мамина.
Во второй двадцатиминутке Никита Сошников оформил дубль, реализовав большинство хозяев льда. Третий период прошел без заброшенных шайб, и судьба матча решилась в овертайме. За 16 секунд до конца дополнительного времени защитник ЦСКА Роб Хэмилтон (ранее выступавший за «Трактор») дальним броском принес победу гостям — 3:2.
«Трактор» после 21 проведенной игры набрал 19 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.