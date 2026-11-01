«Трактор» проиграл ЦСКА в овертайме

В первом периоде сначала форвард ЦСКА Марат Хайруллин открыл счет, а затем форвард «Трактора» Никита Сошников удачно бросил с пятачка ворот ЦСКА и открыл счет своим заброшенным шайбам в этом сезоне. Однако еще до перерыва гости вновь вышли вперед — шайба на счету Максима Мамина.