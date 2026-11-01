«Локомотив-Кубань» переиграл УНИКС

«Железнодорожники» с начала встречи забрали мяч под свой контроль, устроив казанцам холодный душ в первой четверти. Южане показывали высокую реализацию и быстрый темп, в то время как оппоненты реже доводили до завершения свои атаки. Как закономерный итог — 33:21 в пользу «Локо». Во второй четверти гости смогли прийти в себя. Они добавили агрессии на подборе и немного сократили отставание. Однако запаса прочности хозяев оказалось более чем достаточно: краснодарцы уверенно отвечали на каждый рывок соперника точными бросками. На большой перерыв подопечные Томислава Томовича ушли, ведя в счете 62:44.