«Локомотив-Кубань» переиграл УНИКС
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 107:80 одержал победу над казанским УНИКСом в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Железнодорожники» с начала встречи забрали мяч под свой контроль, устроив казанцам холодный душ в первой четверти. Южане показывали высокую реализацию и быстрый темп, в то время как оппоненты реже доводили до завершения свои атаки. Как закономерный итог — 33:21 в пользу «Локо». Во второй четверти гости смогли прийти в себя. Они добавили агрессии на подборе и немного сократили отставание. Однако запаса прочности хозяев оказалось более чем достаточно: краснодарцы уверенно отвечали на каждый рывок соперника точными бросками. На большой перерыв подопечные Томислава Томовича ушли, ведя в счете 62:44.
После смены сторон встреча превратилась в формальность. «Локомотив-Кубань», поймав кураж, не просто удержал добытое преимущество, а методично наращивал его с каждой минутой. УНИКС же так и не смог сдержать натиск соперника и возродить интригу. В итоге — победа «Локомотива-Кубань» со счетом 107:80.
Самым результативным игроком южан стал Ален Хаджибегович. В его активе 23 очка. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 7 ноября встретятся в Краснодаре с пермской «Бетсити Пармой».