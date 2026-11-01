На Кубани в 2026 году в растениеводстве субсидируется страхование 529 тысяч га
В Краснодарском крае на 2026 год в растениеводстве запланировано страхование 528,7 тыс. га при финансировании 410,8 млн руб. В животноводстве — 97,7 тыс. условных голов при финансировании 21,6 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
По информации ведомства, уже в ходе отбора, проведенного с 27 февраля по 10 марта 2026 года, было подано 352 заявки на сумму 633,5 млн руб. Это, отмечают в министерстве, свидетельствует о высокой востребованности механизма агрострахования среди аграриев.
«Агрострахование является одним из ключевых инструментов обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. В условиях возрастающей климатической нестабильности страховая защита позволяет аграриям компенсировать потери от неблагоприятных природных явлений и продолжать производственную деятельность. Если посмотреть динамику, то в 2024 году в области растениеводства на Кубани было просубсидировано более 1 млн га посевных площадей при объеме финансирования 386,3 млн руб. В животноводстве — 167,4 тыс. условных голов при финансировании 35,8 млн руб.»,— рассказали в краевом минсельхозе.
В ведомстве подчеркивают, что в 2025 году, несмотря на сложные погодные условия, объем государственной поддержки удалось увеличить. В растениеводстве было просубсидировано 829 тыс. га, что на 18,5% ниже уровня 2024 года, однако объем субсидий вырос на 5,9% и составил 410,4 млн руб. В животноводстве застраховано 302,9 тыс. условных голов — на 81% больше, чем в 2024 году. Объем финансирования составил 64,6 млн руб., что на 80,4% превышает показатель предыдущего года. Освоение бюджетных средств составило 100%.
Как отмечают в министерстве, работа по повышению востребованности агрострахования ведется в увязке с другими мерами государственной поддержки. Так, в частности, установлен повышающий коэффициент 1,2 при субсидировании производства молока, коэффициент 1,15 при оказании поддержки виноградарства и виноделия, а также понижающий коэффициент 0,5 для тех, кто не страхует риски, при субсидировании зерновых культур. Страхование также является обязательным условием для получения поддержки по элитному семеноводству.
«В текущем году потребность в субсидиях превысила первоначально доведенные лимиты. Региональное министерство обратилось в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой об увеличении финансирования. В итоге нам был доведен лимит в сумме потребности региона на поддержку сельскохозяйственного страхования»,— рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.
Также в ведомстве отметили, что все более востребованным становится пакет мультирискового страхования. Он обеспечивает защиту от 27 опасных природных явлений и позволяет компенсировать от 70 до 90% страховой суммы, включая упущенную выгоду. При этом стоимость такого полиса выше, чем при страховании от чрезвычайных ситуаций, однако государственная поддержка компенсирует 50% затрат. «Аграрии, ориентированные на устойчивое развитие, все чаще выбирают именно мультириск»,— подчеркнули в министерстве.