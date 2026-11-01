На Кубани в 2026 году в растениеводстве субсидируется страхование 529 тысяч га

В ведомстве подчеркивают, что в 2025 году, несмотря на сложные погодные условия, объем государственной поддержки удалось увеличить. В растениеводстве было просубсидировано 829 тыс. га, что на 18,5% ниже уровня 2024 года, однако объем субсидий вырос на 5,9% и составил 410,4 млн руб. В животноводстве застраховано 302,9 тыс. условных голов — на 81% больше, чем в 2024 году. Объем финансирования составил 64,6 млн руб., что на 80,4% превышает показатель предыдущего года. Освоение бюджетных средств составило 100%.