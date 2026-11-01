Краснодар стал претендентом на статус «Молодежной столицы России»

В список городов, победивших по итогам первого этапа, вошли также Архангельск, Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик, Сыктывкар, Уфа, Якутск и Ярославль. В 2025 году Молодежными столицами России были Омск и Пермь, в 2024 году — Москва и Владивосток, в 2023 году — Нижний Новгород.