Краснодар стал претендентом на статус «Молодежной столицы России»
Столица Кубани вошла в топ-10 городов, прошедших во второй этап конкурса в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, премия реализуется Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
«Теперь кубанской столице предстоит подготовить „Заявочную книгу“ — медийную карту города, которая демонстрирует его молодежную среду. По итогам этого этапа отберут пять городов, которых ждут федеральное тревел-шоу и народное голосование»,— сообщили в администрации края.
В список городов, победивших по итогам первого этапа, вошли также Архангельск, Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик, Сыктывкар, Уфа, Якутск и Ярославль. В 2025 году Молодежными столицами России были Омск и Пермь, в 2024 году — Москва и Владивосток, в 2023 году — Нижний Новгород.