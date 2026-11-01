В Кировской области обновили сроки весенней охоты на пернатую дичь
Изменения будут действовать до 1 марта 2032 года
С 1 марта 2027 года в Кировской области вступают в силу новые сроки весенней охоты: 10-дневный период теперь всегда будет включать четыре выходных дня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Изменения закреплены указом губернатора области и будут действовать до 1 марта 2032 года.
Так, на селезней уток, гусей, ворон, сорок, галок и дроздов охота в южной зоне откроется с третьей субботы апреля, в северной — с четвертой. Продолжительность в каждой зоне составит 10 дней. На глухаря, тетерева и вальдшнепа в южной зоне охота продлится с 24 апреля по 3 мая, в северной — с 1 по 10 мая.