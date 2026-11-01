Валовый сбор зерна в Чувашии В 2026 году составит не менее 800 тысяч тонн
Уборочная кампания в республике завершена на 99,9%
Уборочная кампания в Чувашии завершена на 99,9%, валовый сбор зерна ожидается не менее 800 тысяч тонн. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев, передает пресс-служба правительства региона.
Господдержка АПК в этом году выросла до 5,3 млрд рублей — в республике действуют 110 мер, 52 из которых финансируются исключительно из республиканского бюджета. Аграрии активно переходят на маржинальные культуры: валовой сбор масличных культур ожидается на уровне 50,5 тыс. тонн, что составляет 113% к уровню 2025 года.
В отрасли реализуются 86 инвестпроектов на общую сумму 10,1 млрд рублей, строится первая мегаферма на 5400 голов дойного стада.