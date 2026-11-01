Самарские спортсменки завоевали золото и серебро первенства Европы по тайскому боксу
Соревнования прошли в Париже
В Париже завершились чемпионат и первенство Европы по муай-тай. В соревнованиях участвовали 594 спортсмена из 44 стран, включая сборную России. Две самарские спортсменки, представлявшие страну, поднялись на пьедестал. Об этом сообщает региональное минспорта.
Малика Алимбекова, воспитанница тренера Сергея Белякова, стала победительницей первенства Европы среди девушек до 16 лет в категории до 60 кг. Анастасия Христюкова, которую тренирует Сергей Зоткин, завоевала серебро континентального первенства среди спортсменок до 24 лет в весе до 54 кг.
Победа в юниорской категории и серебро в молодежной дают региону сразу двух претендентов на попадание в основной состав сборной в олимпийском цикле.