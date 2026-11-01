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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Волга

Самарские спортсменки завоевали золото и серебро первенства Европы по тайскому боксу

Соревнования прошли в Париже
В Париже завершились чемпионат и первенство Европы по муай-тай. В соревнованиях участвовали 594 спортсмена из 44 стран, включая сборную России. Две самарские спортсменки, представлявшие страну, поднялись на пьедестал. Об этом сообщает региональное минспорта.

Министерство спорта Самарской области

Малика Алимбекова, воспитанница тренера Сергея Белякова, стала победительницей первенства Европы среди девушек до 16 лет в категории до 60 кг. Анастасия Христюкова, которую тренирует Сергей Зоткин, завоевала серебро континентального первенства среди спортсменок до 24 лет в весе до 54 кг.
Победа в юниорской категории и серебро в молодежной дают региону сразу двух претендентов на попадание в основной состав сборной в олимпийском цикле.
Георгий Портнов