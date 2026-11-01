Самарские спортсменки завоевали золото и серебро первенства Европы по тайскому боксу

В Париже завершились чемпионат и первенство Европы по муай-тай. В соревнованиях участвовали 594 спортсмена из 44 стран, включая сборную России. Две самарские спортсменки, представлявшие страну, поднялись на пьедестал. Об этом сообщает региональное минспорта.