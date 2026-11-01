В Казани 31 октября побит температурный рекорд
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1933 и 2008 годах
По данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха 31 октября 2026 года достигла +12,3 °С, что стало новым абсолютным максимумом для этой даты. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1933 и 2008 годах — тогда воздух прогрелся до +12,0 °С.
В этом месяце в Казани уже были побиты температурные рекорды 24 октября (превзойдены показатели 2005 и 2006 годов) и 27 октября (превышен рекорд 2019-го).