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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани 31 октября побит температурный рекорд

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1933 и 2008 годах
По данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха 31 октября 2026 года достигла +12,3 °С, что стало новым абсолютным максимумом для этой даты. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1933 и 2008 годах — тогда воздух прогрелся до +12,0 °С.
В этом месяце в Казани уже были побиты температурные рекорды 24 октября (превзойдены показатели 2005 и 2006 годов) и 27 октября (превышен рекорд 2019-го).
Влас Северин