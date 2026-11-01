Крупнейший молкобминат Прикамье арендовал часть нового складского комплекса
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Новым арендатором части складского комплекса в Перми по адресу ул. Верхне-Муллинская, 124а стало ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». По данным сервисов 2GIS и «Яндекс», ЮКМП занял один из корпусов склада. В сервисах указано, что склад используется под хранение сыров. Отметим, что под склад ЮКМП также использует бывшую автобазу Перми на ул. Энергетиков, 50. Само производство молочных продуктов ЮКМП находится на месте бывшего пивоваренного завода на ул. Героев Хасана, 106.
Еще один корпус складского комплекса на ул. Верхне-Муллинская, 124а.
О том, что в Индустриальном районе Перми готов к эксплуатации современный складской комплекс «Терминал Восточный», сообщило накануне краевое правительство. Проект реализует ООО «АСР-Инвест» при поддержке правительства. «Новый объект предоставляет коммерческим организациям площади для хранения и обработки товаров и грузов, помещения классов «А» и «В+» обеспечивают высокую скорость операций и контроль условий хранения», – говорится в сообщении.
Проект создания комплекса получит статус приоритетного в 2023 году. В контур ПИП входят третий и четвертый склады общей площадью свыше 30 тысяч кв. м. Они расположены в промышленной части Индустриального района вблизи крупной транспортной магистрали. Основная специализация комплекса – хранение товаров и грузов, не требующих специальных температурных условий.
«Сегодня логистический комплекс находится в высокой степени готовности. Уже введены в эксплуатацию три склада, которые заняты крупными региональными арендаторами – торговыми компаниями. Четвертый корпус находится в финальной степени готовности, предварительные договоры с будущими арендаторами уже заключены. Благодаря административной поддержке региональной власти сроки реализации проекта были соблюдены и объект вводится в эксплуатацию по плану – это обеспечивает серьезную экономию средств. Кроме того, реализация нашего проекта позволяет последовательно наращивать современные складские мощности в Перми и создавать условия для дальнейшего развития бизнеса», – рассказала руководитель отдела аренды проекта Наталья Мальцева.