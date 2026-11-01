Крупнейший молкобминат Прикамье арендовал часть нового складского комплекса

«Сегодня логистический комплекс находится в высокой степени готовности. Уже введены в эксплуатацию три склада, которые заняты крупными региональными арендаторами – торговыми компаниями. Четвертый корпус находится в финальной степени готовности, предварительные договоры с будущими арендаторами уже заключены. Благодаря административной поддержке региональной власти сроки реализации проекта были соблюдены и объект вводится в эксплуатацию по плану – это обеспечивает серьезную экономию средств. Кроме того, реализация нашего проекта позволяет последовательно наращивать современные складские мощности в Перми и создавать условия для дальнейшего развития бизнеса», – рассказала руководитель отдела аренды проекта Наталья Мальцева.