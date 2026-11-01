ГИБДД провела рейд на трезвость водителей в Свердловской области
На дорогах Свердловской области прошли массовые проверки водителей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС проверяли автомобилистов на трезвость. В дневное время они пресекали нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу.
В ходе рейдов в Первоуральске задержали водителя с признаками опьянения, у которого не оказалось водительских прав. В Краснотурьинске инспекторы выявили пять водителей, выехавших на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен». Еще два случая зафиксировали в поселке Сосьва: там за руль в состоянии опьянения сели местный житель без прав и 17-летний подросток.
Все транспортные средства нарушителей помещены на спецстоянки. За управление транспортом в состоянии опьянения без права управления грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф 45 тыс. руб. За выезд на встречную полосу предусмотрен штраф 7,5 тыс. руб. либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что продолжат проводить такие рейды.