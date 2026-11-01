ГИБДД провела рейд на трезвость водителей в Свердловской области

В ходе рейдов в Первоуральске задержали водителя с признаками опьянения, у которого не оказалось водительских прав. В Краснотурьинске инспекторы выявили пять водителей, выехавших на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен». Еще два случая зафиксировали в поселке Сосьва: там за руль в состоянии опьянения сели местный житель без прав и 17-летний подросток.