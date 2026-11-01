На месте комбината «Казак Уральский» в Челябинске создадут креативный кластер

Проект станет вторым крупным редевелопментом промзон в регионе после кластера Svoboda2, открытого на территории бывшего завода оргстекла (до него площади занимал спиртовой завод). Также в планах — приспособление челябинского элеватора под общественно-культурное пространство. Инфраструктурные проекты развиваются на фоне принятия регионального закона о креативных индустриях и создания профильного агентства; в реестр отрасли уже включены свыше 270 предпринимателей.