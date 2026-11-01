В Оренбурге реанимируют Зауральную рощу после паводка

В Оренбурге завершается строительство первой в регионе лыжероллерной трассы в Зауральной роще, пострадавшей от паводка 2024 года. При ее проектировании учитывались рекомендации спортсменов. Трасса позволит им тренироваться круглый год и может использоваться лыжниками в зимний период. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.