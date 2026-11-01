В Оренбурге реанимируют Зауральную рощу после паводка
Город получит первую лыжероллерную трассу и новый каток
В Оренбурге завершается строительство первой в регионе лыжероллерной трассы в Зауральной роще, пострадавшей от паводка 2024 года. При ее проектировании учитывались рекомендации спортсменов. Трасса позволит им тренироваться круглый год и может использоваться лыжниками в зимний период. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Также на территории Зауральной рощи обустраивают новую парковку, построенную на месте бывшего пустыря, и каток размером 20 на 90 метров, который откроется в текущем сезоне.
Лыжная база, действующая с 1950-х годов, была окончательно выведена из строя разрушительным паводком 2024 года. В настоящее время проводится капитальный ремонт здания с объемом инвестиций около 35 млн рублей.
Завершение работ запланировано на 25 февраля 2027 года. В рамках проекта будут выполнены архитектурные работы, проложены новые системы водоснабжения, канализации и вентиляции, а также обустроено складское помещение.
В августе 2026 года администрация Оренбурга заключила контракт с уфимской компанией ООО «Дортехстрой» на сумму 94 млн рублей на благоустройство общественного пространства возле пешеходного моста, строительство лыжероллерной трассы и парковки (от улицы 2-й Озерной до спортивной школы № 3).
Все работы должны быть завершены до 1 марта 2027 года. Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов сообщал, что для полноценного благоустройства Зауральной рощи требуется около 5 млрд рублей, тогда как текущий проект является поэтапной реализацией в рамках ограниченного финансирования.