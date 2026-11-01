«Синара» начала поставки челябинских троллейбусов в Мордовию
Первые пять машин «Синара-6254» поступили в МП «Горэлектротранс»
Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) передал саранскому МП «Горэлектротранс» первые пять низкопольных троллейбусов «Синара-6254». Еще пять единиц техники поступят в регион до 15 ноября, сообщили в пресс-службе компании.
Поставка партии из десяти машин финансируется в рамках госпрограммы Минпромторга по субсидированию скидки на авансовый платеж (постановление правительства РФ № 649). Мера господдержки покрывает до 40% стоимости техники, но не более 8 млн руб. на единицу. Разработка и базовое производство подвижного состава осуществляются на заводе в Челябинске, финальный цикл сборки организован на саранской площадке СТМ.
Модель «Синара-6254» рассчитана на перевозку до 100 человек (37 посадочных мест) и способна развивать скорость до 60 км/ч. Машины оснащены блоком тяговых аккумуляторов, обеспечивающим автономный ход до 20 км вне контактной сети, а также энергосберегающим приводом со сниженным на 15% потреблением тяги.