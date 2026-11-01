«Синара» начала поставки челябинских троллейбусов в Мордовию

Поставка партии из десяти машин финансируется в рамках госпрограммы Минпромторга по субсидированию скидки на авансовый платеж (постановление правительства РФ № 649). Мера господдержки покрывает до 40% стоимости техники, но не более 8 млн руб. на единицу. Разработка и базовое производство подвижного состава осуществляются на заводе в Челябинске, финальный цикл сборки организован на саранской площадке СТМ.