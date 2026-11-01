Четыре высотки и детсад

Администрация Челябинска опубликовала на своем сайте распоряжение № 18231от 30 октября. Документом предусмотрено создание проекта межевания территории в квартале улиц Братьев Кашириных и Отрадной. Инициатор проекта межевания — компания «ТриГор и К паркинг», межевание земельных участков необходимо для документов планировки территории под проект жилого комплекса, который будет включать четыре многоквартирных дома высотой от 15 до 19 этажей (один из них – со встроенным детским садом на 110 мест), административное здание высотой от 11 до 13 этажей, а также строительство двух подземных автостоянок в общей сложности на 178 машиномест. Эксперты считают, что несмотря на отличную локацию, запускать строительство нового ЖК в Челябинске сейчас рискованно из-за сложной ситуации на рынке и слабых продаж в новостройках.