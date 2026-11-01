Четыре высотки и детсад
На северо-западе Челябинска планируют построить новый ЖК
Администрация Челябинска опубликовала на своем сайте распоряжение № 18231от 30 октября. Документом предусмотрено создание проекта межевания территории в квартале улиц Братьев Кашириных и Отрадной. Инициатор проекта межевания — компания «ТриГор и К паркинг», межевание земельных участков необходимо для документов планировки территории под проект жилого комплекса, который будет включать четыре многоквартирных дома высотой от 15 до 19 этажей (один из них – со встроенным детским садом на 110 мест), административное здание высотой от 11 до 13 этажей, а также строительство двух подземных автостоянок в общей сложности на 178 машиномест. Эксперты считают, что несмотря на отличную локацию, запускать строительство нового ЖК в Челябинске сейчас рискованно из-за сложной ситуации на рынке и слабых продаж в новостройках.
На сайте администрации Челябинска опубликовано распоряжение главы города Алексея Лошкина № 18231 от 30 октября, которым предусмотрено создание проекта межевания территории в границах территориальной зоны 06 08 14 Б.3.1 в Калининском районе города Челябинска.
В приложенной к документу территориальной схеме указано, что речь идет о земельных участках площадью 5 га, расположенных в квартале улиц Братьев Кашириных и Отрадной, на территории бывшего Каширинского рынка, между строящимся ЖК «Голос Кашириных», 3-м микрорайоном и поселком Бабушкина. Сейчас на этой территории расположена большая надземная парковка, гипермаркет, здание рынка «Отрадный» и котельная.
В задании на разработку документации по планировке территории, также приложенном к распоряжению, указано, что речь идет о проекте нового комплекса, в составе которого предусматривается строительство административного здания высотой от 11 до 13 этажей и площадью от 3,5 до 16 тыс. кв. м, двух подземных автопарковок в общей сложности на 178 машиномест, а также 4 многоквартирных домов, в один из которых будет встроен детский сад на 100 мест. Этажность жилых домов — от 15 до 19 этажей, общая площадь планируемого к постройке жилья — 44,6 тыс. кв.м.
Срок действия распоряжения — один год.
Инициатором подготовки проекта межевания земли и проекта документа по планировке территории в распоряжении мэрии указано ООО «ТриГор и К паркинг». По данным ФНС и системы SPARK-Interfax, компания существует с 2009 года, 50 процентов в ООО принадлежит известному челябинскому предпринимателю Николаю Кичеджи, еще 33 процента — Наталье Горновой, 17 процентов — Ивану Горнову, заместителю председателя городской думы Челябинска. Директор компании — Владимир Пястолов.
Иван Горнов в переписке с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» подтвердил, что компания инициировала корректировку в части этажности административного здания.
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», отмечают хорошую локацию будущего комплекса, однако считают запуск новых проектов на рынке недвижимости в Челябинске делом рискованным из-за нестабильных продаж.
«Место прекрасное, понятное и знакомое потенциальным покупателям жилья и коммерческих помещений. И остается только радоваться, что в сегодняшней сложной ситуации на рынке еще кто-то из застройщиков шевелится»,— считает совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман.
«Запускать сейчас новые проекты вообще очень рискованно — продажи новостроек в Челябинске нестабильные, если не сказать слабые. Но при этом работа по оформлению документов под будущую застройку позволит поднять стоимость земли или же быть готовым начать быстро строить, когда рынок стабилизируется. Место под застройку отличное, будет хорошее продолжение возводящегося рядом ЖК»,— отмечает челябинский риелтор Лев Шпайзман.
Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов также считает, что распоряжение скорее открывает вторую очередь редевелопмента Каширинского рынка, а не самостоятельный проект.
«Первый в регионе договор КРТ на 11,3 га город подписал с «ТриГор и К» в 2022 году, на этой земле уже строится «Голос Кашириных», а новые 5 га зажаты между стройкой «Голоса» и 3-м микрорайоном. «ТриГор и К-Паркинг» связан с семьей Горновых, прежних владельцев рынка, чью основную компанию «Голос Девелопмент» выкупил на 74% еще в 2021 году, так что вопрос о застройщике, скорее всего, решен составом владельцев»,— считает господин Ахмедзянов.
По мнению эксперта, экономика жилой части проекта считается просто.
«В соседнем «Голос Кашириных», по данным ЦИАН, квартиры предлагаются по 160–220 тыс. руб. за кв. м при средней цене около 185 тыс. руб. Выручка от 44,6 тыс. кв. м при полной реализации составит порядка 7–8 млрд руб. Но выводить такой объем на затоваренный рынок одномоментно нет смысла. По данным ДОМ.РФ на середину 2026 года, в Челябинской области продано лишь 24% строящегося жилья, а соотношение распроданности жилья к его строительной готовности составляет 51% при комфортных 70–80%. Поэтому четыре дома почти наверняка пойдут очередями, каждый следующий корпус по мере распродажи предыдущего, а годовой срок действия распоряжения стоит читать как дедлайн для документации, а не для стройки»,— уверен управляющий партнер IBC Global.