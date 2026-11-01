Свердловский детский омбудсмен поддержала запрет на съемку учителей

«Тогда мы позволяем ребенку все время вести видеозапись, аудиозапись и постоянно ходить с телефоном. А это не должно быть нормой»,— добавила она. По мнению Татьяны Титовой, в спорных ситуациях нужно обсуждать произошедшее, а не полагаться исключительно на записи.