Свердловский детский омбудсмен поддержала запрет на съемку учителей
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова поддержала предложение запретить видеосъемку педагогов во время работы без их согласия. Об этом она заявила в эфире телеканала ОТВ.
«Я — за. Урок — это не мероприятие, это закрытый социум, это класс»,— сказала госпожа Титова.
По словам омбудсмена, во многих школьных классах уже установлены камеры, к записям которых можно обратиться в случае возникновения конфликтной ситуации. Кроме того, доказательством могут служить и показания самих детей, у которых можно уточнить детали произошедшего.
«Тогда мы позволяем ребенку все время вести видеозапись, аудиозапись и постоянно ходить с телефоном. А это не должно быть нормой»,— добавила она. По мнению Татьяны Титовой, в спорных ситуациях нужно обсуждать произошедшее, а не полагаться исключительно на записи.