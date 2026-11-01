Черногория с 1 ноября отменила безвизовой режим для граждан России

При очевидных негативных последствиях введение виз для граждан РФ еще не гарантирует Черногории членство в ЕС в 2028 году. Для этого республике нужно завершить переговоры о вступлении до конца этого года. Пока же из 33 переговорных позиций полностью согласована только 21. Более того, в последнее время процесс согласования замедлился. В сентябре Черногория не «закрыла» ни одного раздела, а в октябре — только три, хотя планировалось, что их будет больше. Завершить за оставшиеся два месяца весь процесс, «закрыв» 12 переговорных позиций, будет крайне сложно. Даже в Брюсселе признают, что процесс, вероятно, перейдет на будущий год.