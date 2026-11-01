Один человек пострадал от налета БПЛА в Нижегородской области

Обломки БПЛА во время массированной атаки на Нижегородскую область повредили автомобиль, пострадавшую доставили в больницу и оказали помощь, сообщил губернатор Глеб Никитин. «Угрозы жизни нет, женщина отпущена домой», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.