Один человек пострадал от налета БПЛА в Нижегородской области
Обломки БПЛА во время массированной атаки на Нижегородскую область повредили автомобиль, пострадавшую доставили в больницу и оказали помощь, сообщил губернатор Глеб Никитин. «Угрозы жизни нет, женщина отпущена домой», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Ночью и утром 1 ноября в Нижегородской области сбили более сотни беспилотников. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе и объект коммунальной инфраструктуры. Оперативные службы устраняют последствия налета.
Следственный комитет квалифицировал атаку как теракт, возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ.