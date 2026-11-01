Удмуртия опустилась на четвертое место в ПФО по зарплатам
В августе средний заработок в республике оказался ниже июльского на 4,3%
Удмуртия потеряла одну позицию в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по уровню зарплат: по итогам августа республика заняла четвертое место против третьего месяцем ранее. Выше оказались Татарстан, Пермский край и Нижегородская область. Об этом сообщает Удмуртстат.
Средняя начисленная зарплата в регионе составила 81,6 тыс. руб. За год она увеличилась на 11,8%, однако по сравнению с июлем снизилась на 4,3%. С учетом инфляции месячное падение составило 4,2%, годовой рост — 4,7%.
Наиболее высокие доходы зафиксированы у работников сферы информации и связи — 127,8 тыс. руб., финансов и страхования — 121,6 тыс. руб. и добычи полезных ископаемых — 120 тыс. руб.