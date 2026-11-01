Полиция Краснодара уличила больше 100 несовершеннолетних, гуляющих после 22:00
Краснодарские полицейские второй день проводит рейды по линии подразделения по делам несовершеннолетних. В частности, сотрудники проверяют места массового пребывания молодежи в рамках контроля за соблюдением закона Краснодарского края №1539-КЗ (запрещает несовершеннолетним без сопровождения родителей находиться в общественных местах: до 7 лет — круглосуточно; от 7 до 14 лет — с 21:00 до 06:00; от 14 до 18 лет — с 22:00 до 06:00).
Как сообщили в УМВД по Краснодару, в результате рейдов было проверено 138 несовершеннолетних, состоящих на учёте и 89 родителей, состоящих на учете. Были проверены 33 торговых центры, 204 магазина (в том числе круглосуточные — 133), 59 ресторанов быстрого питания, 67 компьютерных клубов, 39 парков и скверов, 146 мест концентрации несовершеннолетних и семь заброшенных зданий.
По результатам рейдов выявлено 123 несовершеннолетних в рамках действия закона №1539-КЗ. Составлено три протокола за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.