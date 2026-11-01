Имущество новосибирской компании на 1 млрд рублей вновь выставлено на торги

Это вторая попытка реализации активов — предыдущие торги с начальной ценой 1,18 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. В состав лота, находящегося в Москве, входят 5 579 позиций деталей и оборудования (монтажные кронштейны, шланги, датчики давления и др.). Часть этого имущества находится в залоге у Сбербанка.