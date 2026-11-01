Имущество новосибирской компании на 1 млрд рублей вновь выставлено на торги
Конкурсный управляющий банкротящегося новосибирского ООО «Восточный Ветер» Аркадий Зырянов выставил на торги единым лотом товарно-материальные ценности компании за 1,06 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 21 января 2027 года, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Это вторая попытка реализации активов — предыдущие торги с начальной ценой 1,18 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. В состав лота, находящегося в Москве, входят 5 579 позиций деталей и оборудования (монтажные кронштейны, шланги, датчики давления и др.). Часть этого имущества находится в залоге у Сбербанка.
Компания была признана банкротом в июле 2026 года по заявлению Альфа-банка из-за долга в 992,1 млн руб. Общий реестр требований кредиторов составляет 5,394 млрд руб., включая задолженность перед «Сбером» свыше 2,3 млрд руб., из которых 937,8 млн руб. обеспечены залогом.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Восточный ветер» зарегистрировано в Новосибирской области в 2022 году. Специализируется на продаже автотранспорта и организации поставок товаров в Китай. В 2025 году выручка компании составила 3,37 млрд руб., чистый убыток — 544 млн руб.