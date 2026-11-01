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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Удмуртия

Водитель квадроцикла погиб после опрокидывания в Удмуртии

Авария произошла ночью на трассе Глазов—Юкаменское.
42-летний водитель квадроцикла погиб в ДТП в Глазовском районе Удмуртии. Авария произошла около часа ночи 1 ноября на четвертом километре автодороги «Глазов—Юкаменское».

Госавтоинспекция Удмуртии

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, после чего квадроцикл опрокинулся. Водитель получил смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.