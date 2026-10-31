В Ярославле откроют академию волейбола с бесплатными занятиями для детей
На базе Ярославского волейбольного центра откроют академию волейбола. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В ближайшее время в центре пройдут отборы. Бесплатные занятия для детей от 10 лет начнутся 6 ноября. Информацию о записи можно получить по телефону, указанному на сайте центра.
По словам губернатора, академия станет молодежной школой, воспитанники которой в дальнейшем смогут переходить в профессиональную команду «Ярославич».
Первая очередь волейбольного центра начала работать в феврале 2025 года. Главную арену на 5 тыс. зрителей открыли 25 августа 2026 года. Центр является домашней площадкой «Ярославича».