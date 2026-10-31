Маслова: публикация «Анапы Гражданской» о закупке светильников содержит ложные сведения
Глава Анапа Светлана Маслова выступила с официальным заявлением в связи с публикацией канала «Анапа Гражданская» о закупке уличных светильников для городских нужд, сообщает пресс-служба администрации курорта.
По словам главы города, закупка №0318300415526000035 на приобретение 2000 уличных светильников общей стоимостью 3, 3 млн руб. проведена в строгом соответствии с ч. 12 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ. В извещении использовался код ОКПД/КТРУ 27.40.25.123, технические характеристики товара определялись требованиями КТРУ и включали консольный тип светильника, мощность от 40 до 70 Вт, коэффициент мощности не ниже 0,90, индекс цветопередачи от 80 до 90, класс защиты от поражения электрическим током II, световой поток от 6000 до 8000 лм, степень защиты не ниже IP65 и коррелированную цветовую температуру 6500 К.
Светлана Маслова признала, что в проекте контракта специалистом была допущена техническая ошибка — указан неверный КТРУ. По ее словам, этот факт «подтверждает недобросовестный подход специалиста, оформлявшего документацию, но никак не влияет ни на условия закупки, ни на возможность участия в ней поставщиков, ни на ход проведения процедуры и ее результаты». Вопрос о допущенной ошибке будет рассмотрен, добавила она.
Глава города также прокомментировала сведения о поставщике — ООО «Пожзащита-А». Компания работает на рынке с 2003 года, ей успешно исполнено более 20 государственных и муниципальных контрактов по результатам конкурентных закупок. Основной вид деятельности — ремонт электрического оборудования (ОКВЭД 33.14), дополнительно компания ведет розничную торговлю мебелью, осветительными приборами и другими бытовыми изделиями (ОКВЭД 47.59), а также оптовую торговлю прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (ОКВЭД 46.69.9). «То есть компания имеет полное право претендовать на контракты по поставке различного оборудования, в том числе и систем уличного освещения», — подчеркнула госпожа Маслова.
Она отметила, что процедура открыта и прозрачна, детали закупки доступны в Единой информационной системе в сфере закупок. По словам главы Анапы, автор публикации не направлял запросов и обращений в администрацию и не запрашивал пояснений, а материал составил «исключительно исходя из своего личного понимания ситуации».
Светлана Маслова заявила, что оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для защиты чести, достоинства и деловой репутации администрации и ее сотрудников. Кроме того, она намерена проанализировать все посты канала.
«Я всегда за конструктивную критику, позволяющую выявить и исправить ошибки, и готова над этим работать, но уличать кого-то и обвинять публично по фактам, которые не подтверждены, считаю недопустимо», — заключила глава города-курорта.