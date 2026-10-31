Маслова: публикация «Анапы Гражданской» о закупке светильников содержит ложные сведения

Светлана Маслова признала, что в проекте контракта специалистом была допущена техническая ошибка — указан неверный КТРУ. По ее словам, этот факт «подтверждает недобросовестный подход специалиста, оформлявшего документацию, но никак не влияет ни на условия закупки, ни на возможность участия в ней поставщиков, ни на ход проведения процедуры и ее результаты». Вопрос о допущенной ошибке будет рассмотрен, добавила она.