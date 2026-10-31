Глава Саратовской области приблизился к аутсайдерам в рейтинге губернаторов
С начала года он потерял 11 позиций
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин занял 72 место в национальном рейтинге глав регионов за сентябрь-октябрь 2026 года. Список подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Господин Бусаргин оказался в третьей группе списка и приблизился к аутсайдерам. В рейтинге за июль-август саратовский губернатор поднялся на две строчки, а в мае-июне занимал 67-е место. В марте-апреле он был на 64-й позиции, а в январе-феврале — на 61-й. За десять месяцев 2026 года Роман Бусаргин опустился на 11 позиций.
В пятерку лидеров за прошедший период стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов (Татарстан), Айсен Николаев (Якутия) и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Внизу рейтинга расположились Андрей Клычков (Орловская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Федор Щукин (Дагестан), Юрий Зайцев (Марий Эл), Валентин Коновалов (Хакасия).