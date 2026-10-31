Глава Саратовской области приблизился к аутсайдерам в рейтинге губернаторов

Господин Бусаргин оказался в третьей группе списка и приблизился к аутсайдерам. В рейтинге за июль-август саратовский губернатор поднялся на две строчки, а в мае-июне занимал 67-е место. В марте-апреле он был на 64-й позиции, а в январе-феврале — на 61-й. За десять месяцев 2026 года Роман Бусаргин опустился на 11 позиций.