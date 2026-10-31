Кампус «Меркурий» в Рыбинске прошел федеральный отбор

Проект создания университетского кампуса «Меркурий» в Рыбинске прошел федеральный конкурсный отбор. По его итогам Минобрнауки России выбрало 19 проектов в 17 городах. Всего на конкурс поступило 32 заявки из 25 регионов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.