Кампус «Меркурий» в Рыбинске прошел федеральный отбор
Проект создания университетского кампуса «Меркурий» в Рыбинске прошел федеральный конкурсный отбор. По его итогам Минобрнауки России выбрало 19 проектов в 17 городах. Всего на конкурс поступило 32 заявки из 25 регионов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Кампус планируют создать как площадку для развития инженерного образования и подготовки специалистов для промышленности Ярославской области.
В августе в Рыбинске заложили первый камень будущего кампуса. В церемонии участвовали помощник президента России Николай Патрушев, представители Минобрнауки, промышленных предприятий, вуза и студенты.
На подготовку документации для проекта регион направил 160 млн руб. Проект также получил одобрение Минэкономразвития, прошел Главгосэкспертизу и был включен распоряжением правительства России в государственную программу «Строительство».
По замыслу авторов проекта, в кампусе студенты смогут не только получать образование, но и работать над задачами, связанными с развитием промышленных предприятий.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что стоимость первого этапа создания кампуса оценивается в 19,6 млрд руб. Он предусматривает строительство общежития на 1,2 тыс. мест, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, культурно-просветительского центра и центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, а также реконструкцию главного корпуса РГАТУ.