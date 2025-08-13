Историко-культурная экспертиза разрешила строительство кампуса в Рыбинске

Строительство кампуса мирового уровня «Меркурий» РГАТУ им. Соловьева не окажет негативного влияния на сохранение условий восприятия объектов культурного наследия, расположенных рядом, следует из акта государственной историко-культурной экспертизы. Документ размещен на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия.

Визуализация кампуса "Меркурий"

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Напомним, подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для кампуса является ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани. Заказчиком выступает ППК «Единый заказчик». Проектировщик представил на рассмотрение один из разделов документации — «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» при реализации проекта.

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской. Рядом расположены объекты культурного наследия: «Здание Комаровского технического училища», 1896–1897 гг., «Костел», 1910 г, «Дом Связи», 1930-е гг. Из-за расположения рядом исторических зданий и нужна историко-культурная экспертиза.

«Проведенные исследования показывают, что предполагаемые проектные решения не нарушат признаки и особенности объектов культурного наследия. Результаты ландшафтно-визуального анализа, проведенного путем моделирования взаимодействий точек, определяющих зоны видимости и панорамные раскрытия объектов культурного наследия в исторической среде, показали нейтральное воздействие на визуальное восприятие объектов культурного наследия в их исторически сложившейся градостроительной среде»,— говорится в разделе.

В ходе ландшафтно-визуального анализа эксперты выявили, что часть объектов культурного наследия уже сейчас перекрывают кроны деревьев. В отдельных случаях новые строения либо не будут видны, либо визуально не будут накладываться на исторические здания.

Предусмотренные работы в рамках реализации проекта обеспечивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия при соблюдении проектной и нормативной документации, говорится в акте. Раздел проектной документации получил положительное заключение экспертизы, до 25 августа будут идти общественные обсуждения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что стоимость строительства кампуса предварительно оценивалась в 12 млрд руб. В разделе «Об обеспечении сохранности» также приведены характеристики планируемых зданий.

«Проектируемый объект обладает уникальной Ш-образной формой и состоит из шести блок-секций разной этажности, 1-9 этажей»,— говорится в разделе.

Через главный распределяющий вестибюль можно будет попасть во все функциональные блоки здания, за исключением общежития. Оно будет иметь самостоятельный обособленный вход. В главном вестибюле выделена площадь под выставочное пространство для демонстрации достижений научно-исследовательского направления сотрудников и студентов.

Многофункциональный культурно-просветительский центр будет включать конференц-зал на 350 мест для проведения концертов, помещение студенческого клуба, хореографический зал с балетными станками, фотостудию и вокально-инструментальную студию с помещением звукозаписи.

В Центре молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро будут располагаться научно-исследовательские лаборатории по таким направлениям, как «ПромИт» (подготовка кадров с опережающими компетенциями в сфере искусственного интеллекта) и «Биомех» (создание высокотехнологичных протезно-ортопедических изделий).

Студенческое общежитие будет рассчитано на 1198 мест. Комнаты выполнены в виде жилых ячеек: в состав ячейки входят две двухместные комнаты с общими кухней-нишей, передней, душевой и уборной. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать бассейн, зал для подготовительных занятий и вспомогательные помещения (склады, тренерские, раздевалки и т.д.).

Существующий 5-этажный учебно-лабораторный корпус ждет реконструкция, которая подразумевает восстановление несущих и ограждающих конструкций, утепление фасада, устройство окон, витражей, дверей, жалюзийных решеток в наружных стенах, новых входных групп, спусков в подвал и лифтовых шахт, нового покрытия пола во всех помещениях, замену внутренних стен и перегородок.

В настоящее время на участке под строительство расположены здания, в том числе 5-этажное общежитие вуза, которые при реализации проекта будут снесены.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что строительство кампуса может начаться в 2025 году.

Алла Чижова