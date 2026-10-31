Житель Ростовской области украл 37 коров на 2 млн рублей

По версии следствия, подозреваемый в течение нескольких дней перегонял животных с пастбища в Красносулинском районе в загон в Октябрьском районе, принадлежащий его знакомому. Отбившихся от стада коров он уводил по одному, не привлекая внимания пастухов. Похищенное стадо прятал в чужом загоне до реализации.