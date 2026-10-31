Житель Ростовской области украл 37 коров на 2 млн рублей
В Ростовской области задержан 31-летний подозреваемый в хищении 37 голов крупного рогатого скота, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. По данным ГУ МВД России по региону, ущерб от действий скотокрада оценивается в 2 млн руб.
По версии следствия, подозреваемый в течение нескольких дней перегонял животных с пастбища в Красносулинском районе в загон в Октябрьском районе, принадлежащий его знакомому. Отбившихся от стада коров он уводил по одному, не привлекая внимания пастухов. Похищенное стадо прятал в чужом загоне до реализации.
Скот был забит, парное мясо фигурант успел распродать, выручив около 1 млн руб. — вдвое меньше оцененного ущерба. Вернуть животных владельцу не удалось. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.