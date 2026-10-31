В Самаре башню крепости у Хлебной площади восстановят до конца ноября
На реализацию проекта выделили 25 млн рублей
В Самаре завершается реконструкция башни крепости по проекту «Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле». Работы будут выполнены до конца ноября. Об этом сообщает глава города Иван Носков.
На сегодняшний день специалисты собрали и проверили исторические материалы для будущей интерактивной выставки. Завершается монтаж туристско-информационного центра, а перед крепостью установили ремесленные лавки для продажи продукции самарских производителей. После окончания строительных работ начнется создание интерактивного музейного комплекса внутри башни. Эти работы планируют закончить до конца года.
В 2027 году на территории объекта планируется обустройство парковки и тротуара, а также укрепление склона. Проект реализуется по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем выделенных средств составляет 25 млн рублей.