В Самаре башню крепости у Хлебной площади восстановят до конца ноября

На сегодняшний день специалисты собрали и проверили исторические материалы для будущей интерактивной выставки. Завершается монтаж туристско-информационного центра, а перед крепостью установили ремесленные лавки для продажи продукции самарских производителей. После окончания строительных работ начнется создание интерактивного музейного комплекса внутри башни. Эти работы планируют закончить до конца года.