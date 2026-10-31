В Швеции исключили бойкот турниров с участием российских хоккеистов

Глава Шведской федерации хоккея отметил, что российская сборная будет восстановлена на соревнованиях на том же уровне, на котором она была до введения ограничений. Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2027 года в Германии. Россия по действующим правилам должна будет занять место Украины, у которой самый низкий рейтинг среди участников турнира.