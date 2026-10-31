В Швеции исключили бойкот турниров с участием российских хоккеистов
Член совета IIHF: Россия должна заменить Украину на ЧМ-2027 по хоккею
Федерация хоккея Швеции не будет бойкотировать турниры, в которых будут участвовать российские спортсмены. При этом в организации разочарованы решением снять со сборных из России ограничения на участие в мировых турнирах. Об этом заявил глава организации и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон, передает газета Aftonbladet.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд к международным соревнованиям.
«Я знаю, что говорю от имени шведского хоккея... Мы знали, что решение Международной федерации хоккея (о продлении отстранения россиян.— “Ъ”) было обжаловано и в пятницу будет объявлено о результатах апелляции, но никак не ожидали, что все будет выглядеть именно так»,— сказал господин Ларссон.
Глава Шведской федерации хоккея отметил, что российская сборная будет восстановлена на соревнованиях на том же уровне, на котором она была до введения ограничений. Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2027 года в Германии. Россия по действующим правилам должна будет занять место Украины, у которой самый низкий рейтинг среди участников турнира.
IIHF отстранила команды из России от международных соревнований в 2022 году. В июле федерация продлила ограничения на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью участников соревнований.