Эвакуированных жителей Алешек перевезут в Краснодарский край
Часть эвакуированных жителей города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, планируют перевезти в Краснодарский край. Об этом сообщил «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
По его словам, часть граждан, у которых есть родственники, останутся у них. Тех, кому некуда ехать, разместят в пунктах временного размещения в Краснодарском крае.
«Самое важное, что они остаются в России»,— подчеркнул Сергей Георгиев.
О точных сроках начала эвакуации и количестве человек, которых планируется перевезти, не сообщается.
Эвакуация из Алешек проходила во время режима тишины, который действует до конца дня 1 ноября. Жители, выбравшие эвакуацию на территорию России, сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Симферополе. Три самолета с жителями Алешек Херсонской области, желающими выехать на Украину, доставили из Анапы в аэропорт Гомеля. Тем, кто пожелал остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь.