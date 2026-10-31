Эвакуированных жителей Алешек перевезут в Краснодарский край

Эвакуация из Алешек проходила во время режима тишины, который действует до конца дня 1 ноября. Жители, выбравшие эвакуацию на территорию России, сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Симферополе. Три самолета с жителями Алешек Херсонской области, желающими выехать на Украину, доставили из Анапы в аэропорт Гомеля. Тем, кто пожелал остаться в Алешках, привезли гуманитарную помощь.