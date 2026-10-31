Жители Кировской области потеряли 1,1 млрд рублей из-за мошенников в 2026 году

Злоумышленники представляются медицинскими работниками, сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой службы, Центробанка, портала «Госуслуги», коммунальных служб и других организаций. Помимо сотовой связи, они используют мессенджеры, отправляют поддельные удостоверения и сертификаты, а также прибегают к помощи курьеров. В ряде случаев мошенники применяют искусственный интеллект, подменяя изображение или голос, в том числе голос близкого родственника.