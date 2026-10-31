Жители Кировской области потеряли 1,1 млрд рублей из-за мошенников в 2026 году
За последнюю неделю мошенники похитили 16,2 млн рублей
За 2026 год от дистанционных хищений пострадали 3089 жителей Кировской области, за последнюю неделю их число увеличилось на 67 человек. Общий ущерб превысил 1,1 млрд рублей, за неделю мошенники похитили еще 16,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Злоумышленники представляются медицинскими работниками, сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой службы, Центробанка, портала «Госуслуги», коммунальных служб и других организаций. Помимо сотовой связи, они используют мессенджеры, отправляют поддельные удостоверения и сертификаты, а также прибегают к помощи курьеров. В ряде случаев мошенники применяют искусственный интеллект, подменяя изображение или голос, в том числе голос близкого родственника.
Прокуратура Кировской области направила в суды 811 исков о взыскании средств с владельцев счетов, используемых для вывода похищенных денег (дропперов), а также 64 иска о признании недействительными кредитных договоров, заключенных потерпевшими под влиянием обмана.