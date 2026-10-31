Вучича выдвинули на пост главы Сербской прогрессивной партии

25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Александр Вучич ушел в отставку, чтобы побороться за должность премьер-министра. В случае победы он рассчитывал возглавить правительство еще на четыре года, однако его партия СПП, находившаяся у власти 14 лет, проиграла выборы. По итогам предварительного подсчета правящая партия набирает около 105 мандатов, тогда как ее оппонент, оппозиционное движение «Студенческий список» — 135–140.