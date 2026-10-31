Вучича выдвинули на пост главы Сербской прогрессивной партии
Глава Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич выдвинул кандидатуру бывшего президента Александра Вучича на пост главы политической силы. Об этом господин Вучевич сообщил во время заседания верховного совета.
«Прошу вас поддержать предложение и позвольте мне взять на себя эту честь и ответственность и выдвинуть Александра Вучича на пост нового председателя Сербской прогрессивной партии»,— сказал глава СПП (цитата по NIN). Он уточнил, что голосование пройдет на партийном съезде 13 декабря.
25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Александр Вучич ушел в отставку, чтобы побороться за должность премьер-министра. В случае победы он рассчитывал возглавить правительство еще на четыре года, однако его партия СПП, находившаяся у власти 14 лет, проиграла выборы. По итогам предварительного подсчета правящая партия набирает около 105 мандатов, тогда как ее оппонент, оппозиционное движение «Студенческий список» — 135–140.