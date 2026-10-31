1 ноября в Татарстане ожидается до +12 градусов
Ночью возможны заморозки до -9 градусов
В воскресенье, 1 ноября, на территории Татарстана ожидается до +12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов, местами в южных и восточных районах до -9 градусов, днем прогреется до показателей от +7 до +12 градусов.
В Казани ночью местами туман, температура — от +1 до -1 градуса, в низких местах до -4 градусов. Днем и утром местами возможен туман, максимальная температура составит от +8 до +10 градусов.