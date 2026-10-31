Рекультивацию иловых полей в Казани завершили на 89%
Работы по рекультивации начались в 2021 году
На экологическом проекте по рекультивации иловых полей в Казани выполнено 89% от общего объема работ. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин на республиканском совещании.
Кроме того, на текущей неделе полностью завершены программы благоустройства 51 общественного пространства — последние шесть объектов сдали в шести муниципалитетах. Продолжается модернизация инженерных сетей в рамках шести республиканских и двух федеральных программ.
В Балтасинском районе республики завершена программа модернизации очистных сооружений. По республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры из 110 объектов не готовы 13, общее выполнение — 92%. За две недели работы завершили на семи объектах в Нижнекамском, Альметьевском, Алексеевском районах и Казани.
Работы по рекультивации начались в 2021 году. Их планировали завершить в 2024-м, однако сроки неоднократно переносились.