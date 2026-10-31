Годовой план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 99%
Введено более 3 млн кв. метров
По состоянию на 31 октября в Татарстане введено более 3 млн кв. метров жилья — 99% от годового плана. Об этом на республиканском совещании сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.
Основной объем пришелся на индивидуальное жилищное строительство — 1 млн 995 тыс. кв. метров (101% плана). В коммерческом сегменте сдано 116 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн 34 тыс. кв. метров — 99% от плана. По социальной ипотеке готовы 38 домов из 108 (74%).
В сфере образования из 10 объектов в работе остаются три: школа в Казани (готовность 92%) и два детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах (72% и 85%). В культуре продолжаются работы на четырех объектах (46%).