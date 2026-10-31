Трехбалльный шторм ожидается в Сочи в последний день октября
Трехбалльный шторм ожидается в Черном море у берегов главного курорта Краснодарского края в течение дня 31 октября. Высота волн составит до 1,2 метра, сообщили в администрации Сочи со ссылкой на синоптиков.
«По сообщению метеорологов, в течение суток 31 октября на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается волнение моря 3 балла с высотой волн 0,7–1,2 метра»,— говорится в сообщении.
В связи с непогодой жителям и гостям курорта рекомендовано предпринять необходимые меры предосторожности и воздержаться от нахождения на береговых территориях и пирсах, а также в устьях рек.
Метеорологи призывают отдыхающих следить за обновлениями прогнозов и не рисковать собственной безопасностью в период штормового волнения.