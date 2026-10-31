Суд взыскал со счета студента из Свердловской области 23,6 млн рублей
Свердловский областной суд обратил в доход государства 23,6 млн руб. с банковского счета студента одного из вузов Среднего Урала из-за признания соответствующей сделки ничтожной, сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга решил, что счет использовался как транзитный инструмент для сомнительных операций.
По данным облсуда, студент продал своему одногруппнику персональные данные для открытия счетов в различных банках, подключил зарегистрированную на его имя сим-карту, оформил электронную цифровую подпись и передал эти данные неустановленным лицам. Позже, 18 мая, на его имя открыли счет в банке «Ак Барс» и в тот же день компания «Проксима Комп» зачислила на него 28,5 млн руб. с назначением платежа «возврат оплаты по договору». «Затем 4,9 млн руб. были переведены на другой счет студента с назначением "перевод между счетами"»,— добавили в инстанции.
Суд расценил студентка как номинального владельца счета и квалифицировал сделку как «антисоциальную, нарушающую основополагающие начала правопорядка и совершенную с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контроля». В связи с этим Верх-Исетский районный суд признал сделку ничтожной, однако отказался обращать в доход государства спорные средства. «Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения устранил эту несправедливость»,— подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в остальном решение суда первой инстанции оставили без изменений.