Суд взыскал со счета студента из Свердловской области 23,6 млн рублей

По данным облсуда, студент продал своему одногруппнику персональные данные для открытия счетов в различных банках, подключил зарегистрированную на его имя сим-карту, оформил электронную цифровую подпись и передал эти данные неустановленным лицам. Позже, 18 мая, на его имя открыли счет в банке «Ак Барс» и в тот же день компания «Проксима Комп» зачислила на него 28,5 млн руб. с назначением платежа «возврат оплаты по договору». «Затем 4,9 млн руб. были переведены на другой счет студента с назначением "перевод между счетами"»,— добавили в инстанции.