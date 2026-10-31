В аэропорту Краснодара задержаны 24 рейса
В международном аэропорту Краснодара задерживаются 24 рейса — как на вылет, так и на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно информации табло, на вылет задержаны 12 рейсов. Среди них — три рейса в Москву, два в Стамбул (Турция), а также по одному рейсу в Дубай (ОАЭ), Шарм-эш-Шейх (Египет), Новосибирск, Ереван (Армения), Санкт-Петербург и Уфу. Отмечается, что в списке задержанных на вылет дважды указан Дубай.
Кроме того, ожидается задержка еще 12 рейсов на прилет. Это рейсы из Москвы, по два — из Дубая и Санкт-Петербурга, а также по одному — из Шарм-эш-Шейха, Уфы, Стамбула, Казани и Еревана.
По данным табло, задержки превышают 20 часов. В пресс-службе аэропорта Краснодар ТАСС пояснили, что они связаны с поздним прибытием самолетов.