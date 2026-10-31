Анна Арюткина избрана ректором Самарского института культуры
Вуз впервые возглавила руководитель с академическим музыкальным образованием
Кандидат педагогических наук, доцент Анна Арюткина на конференции работников и обучающихся вуза избрана ректором Самарского государственного института культуры (СГИК). Она стала шестым ректором в истории вуза и первой, кто пришел на этот пост с академическим музыкальным образованием. Об этом сообщается на сайте вуза.
На конференции Анна Арюткина представила концепцию развития СГИК на ближайшие пять лет. К 2031 году она видит институт открытой системой, объединяющей образование, науку, профессиональное пространство и бизнес. Вуз должен трансформироваться в автономный генератор культурных событий и технологий, а его миссия будет заключаться в формировании «социокультурного ландшафта Поволжья, где фундаментальные традиции академического искусства интегрируются в передовые цифровые технологии».
По итогам голосования большинство сотрудников и преподавателей поддержали кандидатуру Анны Арюткиной.
Ее предшественницей на посту ректора была Ольга Наумова, возглавлявшая вуз с января 2020 года (официально утверждена в мае 2021-го). В марте 2026 года она объявила об уходе, не дожидаясь аттестации в министерстве культуры и выборов нового руководителя, и перешла на работу в управленческую команду московского образования в сфере креативных индустрий.
До Ольги Наумовой институт возглавляла доктор культурологии, профессор Элеонора Куруленко, которая пришла в вуз еще в 1976 году преподавателем, заведовала кафедрой культурологии, работала в региональном департаменте культуры и министерстве, а затем была назначена ректором Самарской государственной академии культуры и искусств (ныне СГИК).