Анна Арюткина избрана ректором Самарского института культуры

Ее предшественницей на посту ректора была Ольга Наумова, возглавлявшая вуз с января 2020 года (официально утверждена в мае 2021-го). В марте 2026 года она объявила об уходе, не дожидаясь аттестации в министерстве культуры и выборов нового руководителя, и перешла на работу в управленческую команду московского образования в сфере креативных индустрий.