В Симферополе эвакуированным жителям Алешек оказали медпомощь
Жителям Алешек Херсонской области, размещенным в пункте временного размещения в Симферополе, оказана медицинская помощь в полном объеме. Об этом РИА Новости сообщила главная медсестра Симферопольской поликлиники Светлана Простацкая.
По ее словам, необходимая медицинская и психологическая помощь была оказана прибывшим еще в пятницу вечером, несколько человек госпитализированы.
«Были осмотрены пациенты, которые приехали. Конечно, это в основном пожилые люди, которые нуждались в медицинской помощи. Было высокое давление у очень многих, была тяжелая дорога, делали несколько перевязок», — рассказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в администрации пункта временного размещения, первая ночь здесь прошла спокойно. В ПВР созданы все условия, чтобы жители Алешек, в том числе семьи с детьми, чувствовали себя комфортно. Отмечается, что для многих прибывших домашние питомцы — члены семей, поэтому место нашлось и для кошек, и для собак. Кошки первое время остаются в переносках под наблюдением хозяев, собак есть возможность выгуливать на улице.