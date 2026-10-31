В Симферополе эвакуированным жителям Алешек оказали медпомощь

Как сообщили РИА Новости в администрации пункта временного размещения, первая ночь здесь прошла спокойно. В ПВР созданы все условия, чтобы жители Алешек, в том числе семьи с детьми, чувствовали себя комфортно. Отмечается, что для многих прибывших домашние питомцы — члены семей, поэтому место нашлось и для кошек, и для собак. Кошки первое время остаются в переносках под наблюдением хозяев, собак есть возможность выгуливать на улице.