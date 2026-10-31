Облсуд утвердил взыскание 1 млрд рублей и конфискацию активов семьи экс-председателя кассации Александра Ефанова
Решение вступило в законную силу
Самарский областной суд узаконил решение нижестоящей инстанции о взыскании с семьи экс-председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова ущерба в размере более одного миллиарда рублей и обращении в доход государства ряда активов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляционные жалобы ответчиков и их представителей, а также третьего лица ООО «Согаз-жизнь» на решение Октябрьского районного суда Самары от 12 августа 2026 года. По итогам рассмотрения облсуд оставил в силе решение первой инстанции по антикоррупционному иску. Также были отклонены доводы апелляционных жалоб.
Ранее Генпрокуратура РФ установила, что незаконное решение, вынесенное под влиянием Александра Ефанова, привело к отчуждению части лесного массива под застройку. Причиненный государству ущерб составил около 1,2 млрд руб.
В июле 2026 года Октябрьский районный суд Самары принял обеспечительные меры в отношении имущества семьи Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.
Александр Ефанов с сентября 2018 года занимал должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который рассматривает кассационные жалобы на судебные акты судов девяти регионов Приволжья и Урала, включая Самарскую область. В 2023 году Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила его полномочия после проверки сведений об имуществе.