Облсуд утвердил взыскание 1 млрд рублей и конфискацию активов семьи экс-председателя кассации Александра Ефанова

В июле 2026 года Октябрьский районный суд Самары принял обеспечительные меры в отношении имущества семьи Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.