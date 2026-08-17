Суд взыскал 1 млрд рублей с экс-председателя Шестого кассационного суда по иску Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба с бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Ему вменяли нанесение ущерба государству на 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Поводом для масштабного разбирательства стало решение 11-го апелляционного арбитражного суда от 2009 года. По мнению надзорного ведомства, оно позволило незаконно вывести из госсобственности 8118 га лесов.

Заседания по данному делу проходили в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения. В прокуратуре это мотивировали тем, что «озвучивались сведения, содержащие охраняемую законом банковскую, налоговую и коммерческую тайну, а также персональные данные граждан и иные данные, распространение которых может повлечь нарушение прав граждан и государства».

В июле текущего года Октябрьский районный суд Самары наложил обеспечительные меры на имущество семьи Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.

Генпрокуратура считает, что Александр Ефанов использовал свои полномочия для продвижения интересов по выводу земель лесного фонда из-под охраны в Самаре. В надзорном ведомстве полагают, что судебные решения создали условия для передачи тысяч гектаров под застройку и последующего перехода части участков к связанным с ним лицам.

Андрей Сазонов