В Ульяновской области полицейские устроили погоню за автомобилистом без прав и регистрации

На месте выяснилось, что машина не была зарегистрирована, страховка отсутствовала, а техническое состояние транспорта оставляло желать лучшего — имелись неисправности. Кроме того, тонировка стекол была настолько плотной, что, по замечанию полиции, внутри салона «можно было проявлять фотопленку».