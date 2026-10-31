В Ульяновской области полицейские устроили погоню за автомобилистом без прав и регистрации
Автомобиль нарушителя был неисправен и затонирован
В Новоульяновске Ульяновской области сотрудники ГАИ устроили погоню за водителем автомобиля «Лада 217230», который проигнорировал требование об остановке. Инцидент произошел на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновской полиции.
По данным ведомства, водитель воспринял сигнал сотрудника полиции об остановке как дружеский жест и продолжил движение. В результате преследования автомобиль остановили.
На месте выяснилось, что машина не была зарегистрирована, страховка отсутствовала, а техническое состояние транспорта оставляло желать лучшего — имелись неисправности. Кроме того, тонировка стекол была настолько плотной, что, по замечанию полиции, внутри салона «можно было проявлять фотопленку».
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за невыполнение требования об остановке, управление неисправным транспортом, езду на незарегистрированном автомобиле, а также за наличие тонировки.