В Петербурге мужчина с ножом напугал посетителей досугового центра
В Невском районе Петербурга задержали 48-летнего мужчину, который размахивал ножом в социально-культурном центре на улице Подвойского. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, он также угрожал ножом посетительнице пункта выдачи заказов и потребовал у нее деньги.
Сообщения о мужчине с ножом в центре, расположенном в доме 38 на улице Подвойского, поступили в полицию 30 октября в 18:52. К приезду патрульных его задержали охранники учреждения. Полицейские доставили местного жителя в отдел. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был судим по четырем эпизодам мошенничества.
В полиции установили, что в тот же день мужчина напугал 45-летнюю посетительницу пункта выдачи заказов. Он приставил к женщине нож, произнес слово «деньги», после чего вышел из помещения. Женщина обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.