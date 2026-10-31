Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге мужчина с ножом напугал посетителей досугового центра

В Невском районе Петербурга задержали 48-летнего мужчину, который размахивал ножом в социально-культурном центре на улице Подвойского. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, он также угрожал ножом посетительнице пункта выдачи заказов и потребовал у нее деньги.
Сообщения о мужчине с ножом в центре, расположенном в доме 38 на улице Подвойского, поступили в полицию 30 октября в 18:52. К приезду патрульных его задержали охранники учреждения. Полицейские доставили местного жителя в отдел. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был судим по четырем эпизодам мошенничества.
В полиции установили, что в тот же день мужчина напугал 45-летнюю посетительницу пункта выдачи заказов. Он приставил к женщине нож, произнес слово «деньги», после чего вышел из помещения. Женщина обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор