В Петербурге мужчина с ножом напугал посетителей досугового центра

Сообщения о мужчине с ножом в центре, расположенном в доме 38 на улице Подвойского, поступили в полицию 30 октября в 18:52. К приезду патрульных его задержали охранники учреждения. Полицейские доставили местного жителя в отдел. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был судим по четырем эпизодам мошенничества.