В Нижнем Тагиле обвинили 18-летнго уральца в убийстве 45-летнего горожанина
Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение 18-летнему жителю Нижнего Тагила в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 45-летеному горожанину, что повлекло смерть потерпевшего по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел у дома по ул. Щорса в воскресенье, 25 октября.
«Обвиняемый в ходе конфликта из личной неприязни причинил телесные повреждения в области головы и туловища 45-летнему ранее незнакомому местному жителю, от которых пострадавший скончался»,— пояснили в СКР.
В ведомстве подчеркнули, что следователи выполняют комплекс действий по сбору и закреплению доказательств. «Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы»,— добавили в следственном управлении.