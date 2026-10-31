Бюджет Карелии на 2027 год будет дефицитным
Правительство Карелии утвердило проект бюджета на 2027 год. Согласно документу, доходы региона в 2027 году составят 61,1 млрд рублей, а расходы — 64,4 млрд рублей. Проект бюджета республики на данный момент сформирован с дефицитом 3,3 млрд рублей, при этом окончательные параметры зависят от объема федеральной поддержки, который определится ко второму чтению федерального бюджета.
На 2026 год бюджет Карелии — профицитный. Доходы составили 77,4 млрд рублей, из которых 24,2 млрд рублей — безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы Карелии в последней редакции закона составили 76,9 млрд рублей.
По данным правительства Карелии, на поддержку районов и округов направят 17,6 млрд рублей. Приоритеты расходов бюджета — зарплаты работников бюджетной сферы, госпрограммы в образовании, здравоохранении, соцзащите, культуре и спорте, поддержка муниципалитетов, а также инфраструктурный блок — теплоснабжение, строительство и ремонт более 90 км дорог, местные инициативы и благоустройство. На поддержку районов и округов направят 17,6 млрд рублей.
До 1 ноября проект закона внесут в Законодательное Собрание. 10 ноября его обсудят на публичных слушаниях. А точные суммы финансирования проектов с учетом федеральной помощи станут известны ко второму чтению.