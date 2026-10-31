Бюджет Карелии на 2027 год будет дефицитным

По данным правительства Карелии, на поддержку районов и округов направят 17,6 млрд рублей. Приоритеты расходов бюджета — зарплаты работников бюджетной сферы, госпрограммы в образовании, здравоохранении, соцзащите, культуре и спорте, поддержка муниципалитетов, а также инфраструктурный блок — теплоснабжение, строительство и ремонт более 90 км дорог, местные инициативы и благоустройство. На поддержку районов и округов направят 17,6 млрд рублей.