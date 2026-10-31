Объем рынка платных услуг населению на Южном Урале составил 287,9 млрд руб.
Общий объем платных услуг, оказанных населению на территории Челябинской области за первые три квартала 2026 года составил около 287,9 млрд руб., свидетельствуют данные доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2026 года», опубликованном на сайте ведомства. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом показатель в сентябре 2026 года оказался на 1,6% меньше, чем в сентябре 2025 года, и на 1,4% меньше, чем в августе нынешнего года.