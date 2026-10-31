Над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 433 беспилотника
В ночь на 30 октября над Ростовской областью и другими регионами России уничтожили 433 украинских беспилотника. Информация об этом содержится в сводке минобороны.
О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», воздушную атаку отразили в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском. Обломки дрона повредили крышу, остекление и хозпостройку частного дома.
Пострадавших нет. Информация будет уточняться.