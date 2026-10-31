Оборот общепита в Челябинской области превысил 96 млрд руб.

Оборот предприятий общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые) на территории Челябинской области за первые три квартала 2026 года составил около 96,01 млрд руб., свидетельствуют данные доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2026 года», опубликованном на сайте ведомства. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.