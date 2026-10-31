В аварии на трассе «Ростов-Ставрополь» погибли два человека, еще двое пострадали
В аварии на трассе «Ростов-Ставрополь» погибли два человека, еще двое пострадали. ДТП произошло вечером 30 октября, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, 53-летний водитель HAVAL выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате пострадали водитель первой машины и пассажир второй. На месте погибли водитель Volkswagen и его несовершеннолетний пассажир.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.